البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

رام الله - دنيا الوطنزار الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي اليوم الاثنين، مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم مع وفد من المبادرة و اطلع على حجم الدمار الذي الحقته اجتياحات قوات الاحتلال ببيوت المخيم وبنيته التحتية .كما زار البرغوثي بيوت عزاء الشهيدين عبد الرحمن ابو دغش و أسيد جبعاوي والتقى بوالدي وعائلات الشهيدين الذين أطلعوه على تفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيدان على يد قناصة الاحتلال من دون أي مبرر و هما من المدنيين العزل، وأحدهما الشهيد عبد الرحمن والد لثلاثة أطفال و زوجته على وشك ولادة مولدهما الرابع.و قال البرغوثي إن الاحتلال ينتقم لفشله في اعتقال و اغتيال المقاومين بتنفيذ عقوبات جماعية ضد المخيم و أهله بالتدمير و التجريف الوحشي و اغتيال المدنيين العزل.و أشاد البرغوثي بروح الوحدة و البسالة و التفاؤل لدى أهالي المخيم وإصرارهم على الصمود في وجه الهجمات التي يتعرضون لها ، وعلى حقهم المقدس في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.والتقى البرغوثي باللجنة الشعبية في المخيم و اطلع منها على التحديات التي يعيشها، كما التقى بفريق الإغاثة الطبية للإسعاف الأولي الذي يواصل دون كلل تقديم الاسعافات للجرحى في المخيم وأشاد بدورهم و تفانيهم في خدمة المخيم.