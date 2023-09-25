شؤون فلسطينية

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سياسة الاقتحامات الواسعة التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى لن تفلح في تغيير هوية القدس والمسجد، مشيرةً إلى أن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه السياسات الإجرامية بكل ما أوتيَ من قوة، بتكثيف الرباط فيه، وشد الرحال إليه، ومقاومة شبابنا الثائر في كل مكان من أرضنا المحتلة.

وقالت (حماس) في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إن الاقتحامات الواسعة التي ينفذّها قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، وأداءهم الطقوس التلمودية والجولات الاستفزازية في باحاته، ومحاولة حكومة الاحتلال الفاشية استغلال الأعياد اليهودية لتثبيت أمر واقع في القدس والأقصى، يشكّل عدوانا سافراً على شعبنا الفلسطيني ومقدّساته، وانتهاكا فاضحاً للقانون الدولي، وإمعانا في الحرب الدينية التي يشنّها الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتشويه هويتها الدينية والوطنية".

ودعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية، لتعزيز دعمهم لشعبنا ومقاومته في وجه الاحتلال الفاشي، دفاعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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