عربي

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها
مخطط مشروع قمم السودة في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت السعودية، اليوم الاثنين، مخططها العام لمشروع تطوير وجهة سياحية جبلية جديدة، تحت مسمى "قمم السودة"، والذي يقع فوق أعلى قمة بالمملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر في منطقة عسير.

وقال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إن المشروع الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن المشروع "يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية".

ويتضمن المشروع مجموعة من الفنادق والمنتجعات الجبلية، والقصور والوحدات السكنية والمتاجر، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لمشروع "قمم السودة" من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلو متر مربع مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 بالمئة منها.

أخبار ذات صلة

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

مصر: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

مصر: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

تعليق مصر على استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

تعليق مصر على استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

شرطة دبي تُعلن الاثنين تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون

شرطة دبي تُعلن الاثنين تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون

اليمن: مقتل أربعة جنود في هجوم شرقي البلاد

اليمن: مقتل أربعة جنود في هجوم شرقي البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

الاقتصاد تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر القادم

الاقتصاد تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر القادم

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

منوعات

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: &quot;بتخلي الست زي الحصان&quot;

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: "بتخلي الست زي الحصان"

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

عربي

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا