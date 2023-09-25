السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنأطلقت السعودية، اليوم الاثنين، مخططها العام لمشروع تطوير وجهة سياحية جبلية جديدة، تحت مسمى "قمم السودة"، والذي يقع فوق أعلى قمة بالمملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر في منطقة عسير.وقال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إن المشروع الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.وأضاف أن المشروع "يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية".ويتضمن المشروع مجموعة من الفنادق والمنتجعات الجبلية، والقصور والوحدات السكنية والمتاجر، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.ويتكون المخطط العام لمشروع "قمم السودة" من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلو متر مربع مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 بالمئة منها.