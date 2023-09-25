أوكرانيا تتسلم دبابات "أبرامز" الأميركية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين، إن دبابات أميركية الصنع من طراز "أبرامز" وصلت إلى بلاده.وأضاف زيلينسكي: "أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".كما قال مسؤولان أميركيان، إن أوكرانيا تسلّمت أول شحنة من دبابات "أبرامز"، لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع الأميركية قولهما إن أول شحنة من دبابات "أبرامز إم 1" وصلت إلى أوكرانيا بعدما جرى شحنها يوم السبت.وأضافا أنه "سيتم إرسال المزيد من أبرامز إم 1 في الأشهر المقبلة" ولم يكشفا عدد الدبابات التي تم تسليمها حتى الآن.