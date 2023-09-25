الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت قوات الاحتلال مرصدين للمقاومة شرق مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، بالتزامن مع قمع تظاهرات غاضبة قرب الحدود الشرقية.وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال، قصفت مرصدين للمقاومة، شرق مدينة، في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات.من جانب آخر، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق جراء قنابل الغاز المدمع التي أطلقتها قوات الاحتلال نحو المتظاهرين شرق غزة.وتوافد المئات من المتظاهرين نحو مخيم ملكة شرق مدينة غزة، استجابة لدعوة التظاهر نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدًا باقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال عليه.