انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنانتخبت الهيئة العامة لنقابة موظفي الخدمات الصحية، مجلسها النقابي الجديد والنقيب لانا نزال للدورة القادمة وتم الاتفاق على توزيع المناصب الادارية في اول جلسة للمجلس النقابي المنتخب.جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة بمشاركة 68 عضوا من مختلف اقسام وزارة الصحة من بينهم 16 سيدة اضافة الى جميع ممثلي فروع النقابة في محافظات الضفة الغربية، وباشراف دائرة علاقات العمل في وزارة العمل ورعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.وصادقت الهيئة العامة على التقريرين الاداري والمالي بعد ان تمت مناقشتهما، بعد ان استعرض امين سر النقابة عدنان قباجه مفاصل التقرير الاداري، بينما استعرضت النقابية وفاء عودة نيابة عنامين الصندوق بيانات التقرير المالي.وناقشت الهيئة العامة بعض التعديلات على بنود ومواد النظام الداخلي، واجمع اعضاء المؤتمر على اقرار الفقرة الخاصة باختيار العضو الثالث عشر من الموقع الاكثر انتسابا في الدورة الانتخابية، في حين تم تأجيل باقي التوصيات الى حين اعداد نظام متكامل يلبي متطلبات النقابة سيعرض في الاجتماع القادم للهيئة العامةلاقراره.كما قدم المجلس النقابي السابق استقالته بعد ان برأت الهيئة العامة ذممهم والادارية، تلاه اجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة لاعضا المجلس النقابي الجديد، كما تم الاقتراع بالورقة المغلقة على منصب النقيب من قبل الهيئة العامة مباشرة، وبالنتيجة فازت النقابية لانا نزال بمنصب النقيب.وبينما استعرضت النقيب المنتخب نزال استراتيجية عمل النقابة القادمة وتنفيذها من خلال برنامج عمل واعد وطموح . فان ممثل مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر الطقز، اشاد بجهود وارادة النقابيين لانجاح المؤتمر، مستعرضا مجموعة من العناصر الاساسية في العمل النقابي، مشددا على اهميةالعمل الميداني بين العاملين في مواقع عملهم ومعايشة همومهم اليومية.