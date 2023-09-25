شؤون فلسطينية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين
الهيئة العامة لنقابة موظفي الخدمات الصحية
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الهيئة العامة لنقابة موظفي الخدمات الصحية، مجلسها النقابي الجديد والنقيب لانا نزال للدورة القادمة وتم الاتفاق على توزيع المناصب الادارية في اول جلسة للمجلس النقابي المنتخب.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة بمشاركة 68 عضوا من مختلف اقسام وزارة الصحة من بينهم 16 سيدة اضافة الى جميع ممثلي فروع النقابة في محافظات الضفة الغربية، وباشراف دائرة علاقات العمل في وزارة العمل ورعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

 وصادقت الهيئة العامة على التقريرين الاداري والمالي  بعد ان تمت مناقشتهما، بعد ان استعرض امين سر النقابة عدنان قباجه مفاصل التقرير الاداري، بينما استعرضت النقابية وفاء عودة نيابة عنامين الصندوق بيانات التقرير المالي.

وناقشت الهيئة العامة  بعض التعديلات على بنود ومواد النظام الداخلي، واجمع اعضاء المؤتمر على اقرار الفقرة الخاصة باختيار العضو الثالث عشر من الموقع الاكثر انتسابا في الدورة الانتخابية، في حين تم تأجيل باقي التوصيات الى حين اعداد نظام متكامل يلبي متطلبات النقابة سيعرض في الاجتماع القادم للهيئة العامةلاقراره.

كما قدم المجلس النقابي السابق استقالته بعد ان برأت الهيئة العامة ذممهم والادارية، تلاه اجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة لاعضا المجلس النقابي الجديد، كما تم الاقتراع بالورقة المغلقة على منصب النقيب من قبل الهيئة العامة مباشرة، وبالنتيجة فازت النقابية لانا نزال بمنصب النقيب.

وبينما استعرضت النقيب المنتخب نزال استراتيجية عمل النقابة القادمة وتنفيذها من خلال برنامج عمل واعد وطموح . فان ممثل مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر الطقز، اشاد بجهود وارادة النقابيين لانجاح المؤتمر، مستعرضا مجموعة من العناصر الاساسية في العمل النقابي، مشددا على اهميةالعمل الميداني بين العاملين في مواقع عملهم ومعايشة همومهم اليومية.

أخبار ذات صلة

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

غزة: جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

غزة: جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية.. تعرف عليها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية.. تعرف عليها

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

الاقتصاد تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر القادم

الاقتصاد تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر القادم

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

مركز فلسطين: 38 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لكل أشكال القهر والتنكيل

مركز فلسطين: 38 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لكل أشكال القهر والتنكيل

منوعات

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: &quot;بتخلي الست زي الحصان&quot;

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: "بتخلي الست زي الحصان"

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

عربي

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا