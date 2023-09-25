شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية.. تعرف عليها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية.. تعرف عليها
اجتماع مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الإطار العام للخطة الاستراتيجية للمساعدات الاجتماعية بما يُمكّن من تقديم الخدمات والمساعدات العينية والنقدية للفئات المحتاجة وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق.

كما اعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الإطار الوطني للسياسة الصناعية.

وصادق على اتفاقيات تعاون مع عدد من دول أميركا الجنوبية، وتشمل البرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، والأوروغواي، والباراغواي.

وقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 28/9/2023 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما قرر تشكيل لجنة وزارية لإنجاز قانون الهيدروكربون، ووافق على مشروع تطوير موقع تل السلطان في مدينة أريحا.

كذلك، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات لعدد من المؤسسات في القدس وغزة، وتكليف الدوائر الحكومية بمتابعة أعمال اللجان الحكومية المشكلة، والإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية وفق الجداول الزمنية المحددة.

واستمع المجلس من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إلى شرح حول الخطة الاستراتيجية للمساعدات الاجتماعية، بما من شأنه تقديم الخدمات والمساعدات النقدية والعينية للفئات المحتاجة باعتماد معايير الشفافية والعدالة.

كما استمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إلى شرح حول الإطار الوطني للسياسة الصناعية للعام 2024- 2029 مستندا إلى مراجعة وافية لجميع المواد ذات العلاقة.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب الفلسطيني وللعالمين العربي والإسلامي لمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم بعد غدٍ الأربعاء الموافق الثاني عشر من ربيع أول 1445 هـ، موجها التحية لصمود أهلنا في مدينة القدس حماة "الأقصى" و"القيامة"، وحماة العاصمة.

وفي كلمته بمستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الرئيس محمود عباس أكد في خطابه بالأمم المتحدة الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأهمية لجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومقدراتنا، والارتكاز إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية في أي حل مستقبلي.

وأضاف أنه شارك في قمة أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وبيّن للعالم أن التنمية تكون منقوصة وفي حالة نكوص تحت الاحتلال، ولتكتمل أسس التنمية فلا بد من الاستقلال الوطني والسيطرة على المقدرات الطبيعية والوطنية.

وتابع: كما شاركنا في اجتماع الدول المانحة الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج بحضور أكثر من 46 دولة، وأجمع الحضور على إدانة الاستيطان وكل الإجراءات الأحادية التي تُقوّض حل الدولتين وتقوم بها إسرائيل، وقد طالب معظم الحضور إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات العامة بما في ذلك القدس.

ورحب الحاضرون بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة بدعم من الرئيس، وأكدوا استمرار دعمهم للأونروا وفلسطين، وقدمنا إلى العالم احتياجاتنا المالية وأثر الاقتطاعات الإسرائيلية في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، كما قدمنا مطالعة حول مسار الإصلاح ورؤيتنا التنموية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وحول ما جرى في الخليل أمس، أدان مجلس الوزراء الاعتداء على عضو المجلس البلدي، وأكد أن القانون هو سيد الأحكام، وأن وزيري الداخلية والحكم المحلي يتابعان الموضوع المتعلق بالبلدية وارتدادات ذلك، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق الخارجين عن القانون وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

أخبار ذات صلة

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

غزة: جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

غزة: جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية.. تعرف عليها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية.. تعرف عليها

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

الاقتصاد تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر القادم

الاقتصاد تمهل تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر القادم

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

مركز فلسطين: 38 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لكل أشكال القهر والتنكيل

مركز فلسطين: 38 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لكل أشكال القهر والتنكيل

منوعات

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: &quot;بتخلي الست زي الحصان&quot;

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: "بتخلي الست زي الحصان"

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

عربي

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا