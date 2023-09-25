الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، اليوم الاثنين نائب وزير الشباب والرياضة الصيني، نائب رئيس اللجنة الأولمبية لي ينج تشوان.وبحث الرجوب خلال اللقاء، الذي عقد على هامش دورة الألعاب الاسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية آليات تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الرياضي والشبابي، واليات الاستفادة من الخبرات الصينية لتطوير كافة الألعاب الفردية والجماعية، إضافة الى المساعدة في تطوير البنية التحتية الرياضية في فلسطين وإنشاء وتجهيز منشئات رياضية جديدة.من جانبه، أكد تشوان حرص الصين على استمرار التعاون بين المجلس الأعلى والوزارة، إضافة لاستعداد الصين لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لقطاعي الشباب والرياضة في فلسطين.