شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمجال الشؤون البلدية والمحلية، وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحضور سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور.

وأكد الوزيران عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، وثبات المواقف اللبنانية الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وتطرق الطرفان لعدد من المشاريع والبرامج على المستوى الإقليمي والتي يشترك بها البلدين وبخاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي، والطاقة المتجددة، والمرأة والشباب وغيرها، وأهمية توحيد المواقف ودعم الجهود الخاصة بالانضمام لكافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

هذا واستعرض الصالح واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين، والتحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة وفي مقدمتها سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، مؤكداً أهمية العمل على إقامة شراكات حقيقية وتوأمة بين البلديات الفلطسينية ونظيراتها اللبنانية لتبادل الخبرات والتجارب وإثراء المعرفة وغيرها.

بدوره، رحب مولوي بالوزير الصالح، وأكد أهمية مثل هذه اللقاءات الثنائية التي تعمق التعاون المشترك بين البلدين وتشكل أفقا رحباً لمناقشة آليات تعزيز العمل وتوحيد المواقف والتطلع لمستوى جديد من التعاون بين البلديات اللبنانية ونظيراتها الفلسطينية.

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