فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين بمؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي والذي أقيم في مدينة فاس بالمغرب العربي وقد ناقشت الدورة 26 مجموعة من القضايا البارزة الخاصة بالتراث الثقافي في الوطن العربي ، وذلك بحضور مسؤولين من الدول العربية وعدة منظمات دولية عاملة بالتراث.وفي كلمته امام المؤتمر نقل وكيل وزارة السياحة والاثار صالح طوافشة تعازي القيادة والشعب الفلسطيني الى اشقائنا في المملكة المغربية و ليبيا بشهداء الزلزال والفياضانات التي ضربت الدولتين الشقيقتين.وتحدث عن القضايا العربية المشتركة التي من شأنها ان ترتقي بالعمل الاثري في الوطن العربي واكد على ضرورة تبني سياسات موحدة قادرة على مواجهة التحديات في المستقبل.وثمن طوافشة مواقفف الدول العربية الدائمة للقضية الفلسطينية واشار الى ان التراث الثقافي الفلسطيني يتعرض لاعتداءات يومية من قبل الاحتلال الاسرائلي وان وزارة السياحة والاثار تقوم بمتابعة كل ما يجري على الارض وتوثيق كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال وانها ماضية في الحفاظ على التراث الوطني للشعب الفلسطيني.وشكر طوافشة في كلمته المملكة المغربية والمنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم على حسن الضيافة وعلى تنظيم هذا المؤتمر الهام.وبين ان المجموعة العربية اضحت فاعلة في المنظمات الدولية وبارك تسجيل ثلاثة مواقع عربية على قائمة اليونسكو في الدورة التي عقدت قبل ايام في مدينة الرياض.بدوره، قدم جهاد ياسين مدير عام التنقيبات والمتاحف عرضين عن مدينة القدس وعن حالة التراث وسياسات الوزارة في ادارة ملف التراث الثقافي في فلسطين حيث اشار الى استمراروتسارع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على مواقع التراث وتحديدا في مدينة القدس والخليل.واكد المؤتمر في الجلسة الختامية على ضرورة تركيز الابحاث العلمية عن التراث الفلسطيني وضرورة قيام الدول العربية بالعمل على ادخال مدينة القدس وتراثها في المناهج العلمية والتركيز على هذه القضية باعتبارها في طليعة القضايا العربية.هذا وقد تم انتخاب فلسطين نظرا مقررا لهذا المؤتمر وعضوا في المكتب الدائم.