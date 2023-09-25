فلسطين تشارك في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي"، بحضور عدد كبير من وزراء الشؤون الثقافية ووفود الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية.ويضم وفد فلسطين وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، وسفير فلسطين في قطر منير غنام، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة منار الناطور، وعائد ابو سمرة من مكتب الوزارة في غزة.وانطلقت فعاليات اللقاء بمشاركة 56 دولة إسلامية، وتم الاستماع لتقارير من اللجان المختلفة، حول آليات تفعيل تسيير التراث الثقافي الإسلامي وآليات حفظ عناصر التراث المختلفة، بجانب آليات وخطط لتطوير عمل الثقافة في المنطقة، في دول العالم الاسلامي وتربيط وتعزيز العلاقات الثقافية ما بين هذه الدولالمختلفة، إلى جانب تقارير حول عواصم الثقافة الاسلامية، وتقارير حول إضافة العنصر الثامن عشر في اجندة التنمية العالمية المقرة من الامم المتحدة المتعلقة بالثقافة.يذكر أن قطر كانت عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2021 ، كما يوضع على جدول هذا الاجتماع طلب اقرار طلب دولة فلسطين باعتبار الخليل عاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2026 وهذا ما سيتم مناقشته خلال مداولات هذا المؤتمر.