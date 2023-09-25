المجلس الأكاديمي الفلسطيني ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنجرى أمس الأحد، توقيع مذكرة تفاهم ما بين معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمجلس الأكاديمي الفلسطيني في مقر المعهد.وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ، واثر ذلك التغير على القضية الفلسطينية، ولما للباحثين والأكاديميين من دوراً مهماً، للتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، عمل الجانبين لإنجاز مذكرة تفاهم، تعزز من خلالها العمل والتنسيق المشترك، بما يخدم القضية والرواية الفلسطينية، على كافة الصعد.وشارك في لقاء التوقيع، نخبة من الجانبين بعد مشاورات ثنائية عديدة بين المؤسستين، وقد نصت بنود الاتفاقية على التعاون في إنجاز البحوث والدراسات المشتركة والقضايا الملحة التي تخص الشأن الفلسطيني.كما نصت على تبادل الخبرات والمعارف في إعداد وإجراء الدراسات والبحوث العلمية الاستراتيجية واستطلاعات الرأي وتنفيذ برامج بحثية وتعليمية وتثقيفية.وتبادل الاصدارات العلمية والمجلات والمنشورات الصادرة عن الطرفين والتعاون في إصدار كتب وكراسات وأبحاث ودراسات وتحكيمها وتقييمها.بالإصافة للتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة.ووقع المذكرة من جانب معهد فلسطين اللواء المتقاعد حابس الشروف مدير عام المعهد، ورئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني اللواء د. محمد المصري.