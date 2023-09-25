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مصر: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

مصر: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح، حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة، اعتباراً من يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وحتى 14 من الشهر نفسه.

وأشارت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مواعيد تلقي الطلبات، ستكون من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهراً، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).

بدوره، قال وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة ثلاثة أيام للاقتراع المصريين بالخارج، وهي 1و2و3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

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