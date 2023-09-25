الزراعة بغزة تتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات وموعد انخفاضها

تحدثت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، عن أسباب ارتفاع الخضروات في أسواق القطاع، كذلك عن الموعد المتوقع لانخفاضها.



وبيّن أبو عودة أن كل هذه الأسباب أدت إلى زيادة التكلفة على المزارع، وبالتالي أدت لزيادة الأسعار بالأسواق، لافتاً إلى أن السنة الزراعية تبدأ من منتصف شهر آب/أغسطس وبداية شهر أيلول/سبتمبر.



وأشار إلى أن انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة بالأيام القادمة، وبكورة الإنتاج في الأيام القادمة، سيعمل على خلق حالة من التوازن ما بين العرض والطلب، وسيكون له دور في انخفاض أسعار الخضروات.



وأكدت الوزراة على لسان المتحدث باسمها، محمد أبو عودة، أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات في أسواق القطاع، منها "تبادل المواسم الزراعية، وتبادل عروة وانتهاء عروة، ويكون هناك فجوة بسبب انتهاء دورة حياة نبات وبداية أخرى".وأوضح أبو عودة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه "في كل عام، هناك ضعف بفترة معينة تشهد قلة بالإنتاجية الزراعية، وبالغالب كميات العرض لا تلبي كميات الطلب".وتابع أن "هذا العام بالتحديد له دور في ارتفاع الأسعار بسبب التغيرات المناخية التي حصلت من هيمنة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبق، وإزاحة الفصول، وعدم تساقط الأمطار، وعدم وجود برودة بشكل كافٍ"، مؤكداً أن هذه الأسباب أثرت على موت النباتات، وفشل في عمليات التلقيح وتساقط الأزهار.