الديمقراطية تُدين الاعتداء على عضو بلدية الخليل وحالة الفلتان في المحافظة





كما تدين الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إطلاق النار على سيارة أسماء الشرباتي، نائبة رئيس البلدية، قبل عدة أيام، وتستنكر حالة الفلتان الأمني المتصاعدة في مدينة الخليل ومحافظتها.



وإذ تدعو الجبهة وفق البيان، السلطة الوطنية وأجهزتها العمل الجاد لوضع حد لهذه الحوادث ومعاقبة الفاعلين ومن يقف خلفهم ، فإنها تدعو إلى التدقيق ومعالجة الدوافع التي تكمن خلف هذه المسلكيات الخارجة عن القيم الوطنية، والتي تهدد السلم المجتمعي وتروع المواطنين، ولا تخدم غير الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.



كما تدعو الجبهة جماهير شعبنا إلى الوحدة والتكاتف والوقوف ضد كل من يهدد ويستهدف أمن المواطنين والسلم المجتمعي، ويحرف البوصلة عن أهداف شعبنا في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وعن سعيه نحو التحرر الناجز وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على تراب وطنه ، والوصول إلى كافة حقوقه الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حالة الفلتان الأمني في محافظة الخليل، وأعربت عن استنكارها وإدانتها بأشد عبارات الإدانة التعرض للسيد عبد الكريم فراح، عضو المجلس البلدي في مدينة الخليل وإطلاق النار على سيارته خلال توجهه إلى مبنى المحافظة.