"الشباب والثقافة" بغزة تختتم مسابقاتها في الشعر والقصة القصيرة





رام الله - دنيا الوطناختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، مسابقاتها الأدبية "شاعر غزة، الأسرى والمسرى"، ومسابقة "حكايات من غزة"، والتي نفذتها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، ورابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين.وحضر حفل الاختتام، الذي أقيم في قاعة الأسير نائل البرغوثي بمقر وزارة الأسرى والمحررين بمدينة غزة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للآداب والعمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ووكيل وزارة الأسرى والمحررين الأستاذ بهاء المدهون، إضافة إلى أعضاء لجان التحكيم، وممثلين عن فصائل العمل الوطني ومؤسسات الأسرى، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والشعراء والمثقفين والمهتمين.وقال محيسن في كلمة له خلال الحفل: "إن هذه المسابقات الأدبية تأتي في سياق سعي الهيئة المستمر لتعزيز المشهد الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ونشر ثقافة المقاومة، وتعميق الانتماء للقضايا الوطنية والتمسك بالثوابت والمقدسات".وأضاف: "المعركة مع الاحتلال تتخذ أبعادًا حضارية وثقافية، ومن المهم تسخير كافة الأدوات المتاحة وكافة أشكال النضال لمواجهة الاحتلال، وحماية الحقوق الفلسطينية، وتعزيز الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي"، مشددًا على أن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون معركة حقيقية ضد سياسات الاحتلال التعسفية.وأشار محيسن إلى أن المسابقات الثقافية الأدبية والفنية تسهم في تعزيز روح الإبداع لدى الشباب الفلسطيني، وتعزيز التنافس فيما بينهم، إضافة الى اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها وتطويرها، لافتًا إلى أن مسابقة شاعر غزة الأسرى والمسرى ومسابقة حكايات من غزة شهدت مشاركة واسعة من المبدعين الشباب كان أبرزهم الأسير في سجون الاحتلال يحيى حمد.من جانبه، قال المدهون: "إن المسابقة تجسد الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال".وأكد المدهون أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ مفاهيم الانتماء للقضايا الوطنية وقيم الثبات والصمود في وجه الاحتلال الغاشم، إضافة إلى تعزيز صمود الأسرى ودعم نضالهم المستمر ضد حكومة الاحتلال الفاشية.وشهد الحفل إلقاء عدة قصائد شعرية قدمها الشعراء المتأهلين للمرحلة النهائية من مسابقة "شاعر غزة، الأسرى والمسرى"، وهم، إبراهيم المقادمة بدر، عبد السلام زريد، منتصر أبو عمرة، محمد الشاعر، مي عبد القادر، حمزة الحلبي، أحمد الحطاب، وناصر نصار.وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة خلال الحفل، عن فوز الشاعر منتصر أبو عمرة بالمركز الأول وجائزة قيمتها 700 دولار، وفي المركز الثاني الشاعر محمد الشاعر وجائزة قيمتها 500 دولار، وجاء في المركز الثالث الشاعر إبراهيم المقادمة بدر وحصل على جائزة بقيمة 300 دولار.وأعلنت اللجنة عن أسماء الفائزين في مسابقة القصة القصيرة "حكايات من غزة" وجاءت على النحو التالي: فوز الكاتب مصطفى الحلبي على المركز الأول وجائزة قيمتها 400 دولار عن قصته "النيزك"، وحصلت الكاتبة ايمان زعرب على المركز الثاني وجائزة بقيمة 300 دولار عن قصتها "وأنا أيضا اشتقتك"، وجاء في المركز الثالث الكاتب يحيى الشولي عن قصته "وعاء طعام ساخن في بيت مهجور" وحصل على جائزة قيمتها 200 دولار.