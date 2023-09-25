الأمانة العامة لـ "التعاون الإسلامي" تُدين تدنيس نسخة من المصحف في هولندا



وتُؤكد الأمانة العامة مُجدداً وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي نص عليه قرار الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة يوم 31 يوليو 2023، بشأن الأفعال المتكررة بتدنيس نسخ المصحف الشريف.





وكان المجلس قد أعرب عن إدانته لكافة المحاولات التي تستهدف قدسية المصحف الشريف وغيره من الكتب السماوية المقدسة، وقيم ورموز الإسلام وغيره من الديانات تحت ذريعة حرية التعبير، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه المادتان (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



ودعت الأمانة العامة للمنظمة السلطات الهولندية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الأفعال الاستفزازية التي تُندرج في إطار الكراهية الدينية، في انتهاك للقانون الدولي، والحيلولة دون تكرارها.



رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من المصحف الشريف يوم السبت الماضي، والذي تم ارتكابه قبالة مقار سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي بهولندا.