استطلاع رأي: بايدن يتأخر أمام ترامب في انتخابات 2024

رام الله - دنيا الوطنيتقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على نظيره الحالي، جو بايدن بـ10 نقاط مئوية في انتخابات 2024، وفق أحدث استطلاعات الرأي في البلاد.وأجرت الاستطلاع، صحيفة (واشنطن بوست) وقناة (إيه بي سي)، حيث أظهرت نتائجه، بأن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الانتخابات المنتظرة العام المقبل.وأشار إلى أن الرئيس الأميركي الحالي "يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع حرب أوكرانيا والاقتصاد والهجرة، إلى جانب عمره المتقدم".وأبرزت النتائج أن أكثر من 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين ذوي ميول ديمقراطية يقولون إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس الحالي. في المقابل، يقول مستشارو بايدن إن الرئيس الحالي هو "أقوى ديمقراطي لعام 2024".وفيما يخص ترامب، خلص الاستطلاع إلى أنه "يتمتع بموقف قوي على المستوى الوطني، على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية".وأضاف: "ترامب يحظى بتأييد 54 في المئة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية.. وكانت النسبة 51% في آيار/مايو الماضي".