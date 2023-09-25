صحيفة: طهران حصلت على وثائق إسرائيلية تفضح مرضاً مزمناً لدى نتنياهو





وتظهر الوثائق أنّ "القضاة الإسرائيليين يصدرون دائماً أحكاماً ضد الفلسطينيين بناءً على مبادئ توجيهية غير معلنة".







رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (طهران تايمز) الإيرانية، عن تمكن إيران من الوصول إلى 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية والتي تشمل على معلومات سرية وحساسة، وتكشف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من مرض نفسي مزمن.وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"مطلعة"، أن بعض هذه الوثائق القضائية الإسرائيلية، يحمل أختاماً سرية للغاية، وهي قيد المراجعة والتحليل.وبحسب الوثائق القضائية الإسرائيلية "يعاني نتنياهو وزوجته سارة من انتكاسات المرض النفسي، وهو ما دفع بعض أعضاء حزب (يش عتيد) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى التوجه إلى المؤسسة للتشكيك في مدى ملاءمة نتنياهو للمناصب العليا في إسرائيل".كما رفع أعضاء حزب (يش عتيد) الملف الطبي الكامل لنتنياهو وزوجته إلى المحكمة، على أمل منعه من تولي منصبه بسبب مشاكل نفسية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وبحسب الصحيفة الإيرانية، فإن المحكمة قد اطلعت على المستندات المذكورة وأعلنت جديتها في متابعة القضية، إلا أن أحد كبار المسؤولين القضائيين صمت عن هذه القضية وذكر في مذكرة مكتوبة بخط اليد أن "المحكمة لا تملك الصلاحيات اللازمة للبت في هذه القضية واستمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".كذلك، أشارت إلى أنّ الأرشيف القضائي الإسرائيلي يتضمن وثائق تظهر كيف مارس القضاء الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين في أراضي عام 1948 بطريقة منهجية.