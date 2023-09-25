عضو مجلس بلدي الخليل فرّاح: محاولة اغتيالي بسبب محاربتي الفساد

وأدان رئيس الوزراء، د. محمد اشتية اليوم الاثنين، الاعتداء على عضو المجلس البلدي، عبد الرحمن فراح، مؤكداً أن القانون هو سيد الأحكام.





وقال في مستهل كلمته باجتماع مجلس الوزراء، إن وزيري الداخلية والحكم المحلي يتابعان الموضوع المتعلق بالبلدية وارتدادات ذلك، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق الخارجين عن القانون وسيتم تقديمهم إلى العدالة.





واستنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات ما تعرض له فرّاح مساء الأحد من محاولة اغتيال، بـ "إطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد".

وأكدّت البلدية في بيان لها، أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بـ "هذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".

وتُحذّر البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل و"توفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها".

رام الله - دنيا الوطنأكدّ عضو مجلس بلدي الخليل، عبد الكريم فرّاح، أن محاولةَ اغتياله، أمس الأحد، كانت "بسبب محاربته الفساد والبلطجة بكل قوة".وبيّن في تصريح صحفي، على علاقته الطيبة مع أهالي الخليل، وحب لهم وحبهم له، مشددًا على "عدم تراجعه قيد أنملة عن نهجـه في محاربة الفساد رغم محاولة الاغتيال".وأوضح أنّ المسلحين الذين حاولوا اغتياله كانوا يراقبونه منذ خروج من مبنى البلدية في الخليل، حيث تزامن إطلاق النّار عليه مع اعتداءٍ همجيٍ بالهروات.وطالب فراح الأجهزة الأمنية بالكشف الفوري عن الفاعلين، مؤكدًا أنها قادرة وتملك الكفاءة في اعتقال منفذي محاولة الاغتيال.