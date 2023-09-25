النضال الشعبي: ما يحدث بالخليل يهدد الأمن والسلم الأهلي

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كافة القوى الوطنية وعشائر وفعاليات محافظة الخليل إلى الحفاظ على السلم الأهلي ووقف حالة النزيف القائم الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال، ولما للخليل من إرث نضالي وتاريخي، فإن ذلك يدعو الجميع للتكاتف والعمل للمحافظة على السلم الأهلي.





وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قيام مجهولين بإطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، عبد الرحمن فراح أمس، وإحراق مركبته، ومن قبله إحراق سيارة نائب رئيس بلدية الخليل د.أسماء الشرباتي أمر مرفوض، محذرة من حالة الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم.





وتابعت: أن ما يحدث يهدد الأمن والسلم الأهلي، وأن وأد الفتنة بات مطلوبا من جميع الحكماء في المحافظة، محذرة من مغبة استمرار هذه الحالة المرفوضة مجتمعيا ، لما لها من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن كل المواطنين، والتي تعزيز الفوضى والفلتان الأمني.





وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك للكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة وقطع الطريق على كل محاولة لإحداث البلبلة والفوضى.





كما وجهت الجبهة الدعوة لمجلس الوزراء إلى تشكيل وفد وزاري لزيارة المحافظة فورا والالتقاء بكافة الفعاليات ومحاصرة الأزمة واعطاء الاولوية لذلك دون تباطؤ أو تأخير.

رام الله - دنيا الوطن