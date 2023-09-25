شؤون فلسطينية

صور.. رئيس جامعة غزة يلتقي عدداً من الشخصيات العربية والفرنسية خلال زيارة لفرنسا

صور.. رئيس جامعة غزة يلتقي عدداً من الشخصيات العربية والفرنسية خلال زيارة لفرنسا
جانب من زيارة رئيس جامعة غزة لفرنسا
رام الله - دنيا الوطن
التقي رئيس جامعة غزة الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد خلال زيارته لفرنسا، بعدد من الشخصيات العربية والفرنسية للعمل على إيجاد فرص عمل لخريجي جامعة غزة والجامعات الفلسطينية في المجالات الطبية لاسيما التمريض.

وضم اللقاء أكاديميين وخبراء في مجال التدريب من أبناء الجالية الفلسطينية في فرنسا، حيث شرح أبو جراد لهم أوضاع الخريجين الفلسطينيين وفرص العمل المتاحة في ظل البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، متمنياً من كافة المؤسسات الدولية دعم قطاع الخريجين، منوهاً أن جامعة غزة تعمل على التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية لمساعدة الطلبة والخريجين. 

وحل أبو جراد ضيفاً في الندوة التي حضرتها رئيسة جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعدد من الخبراء والمناصرين للقضية الفلسطينية، متحدثاً عن الوضع الفلسطيني وحملات الدعم الدولية للقضية الفلسطينية وآليات تعزيزها، واستعرض خلال الندوة وضع التعليم في فلسطين وخصوصاً أوضاع الجامعات الفلسطينية في ظل تخريج عدد كبير من الطلبة دون التحاقهم بشوق العمل. 

وفتح أبو جراد آفاق التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات فرنسية لتمكين الخريجين من الالتحاق بالعمل في فرنسا بما يتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية.

وطالب رئيس الجامعة طلبة جامعة غزة الالتحاق بمركز اللغة الفرنسية بجامعة غزة من أجل تمكينهم من تعلم اللغة الفرنسية لمساعدتهم في الانخراط في سوق العمل الفرنسي.



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