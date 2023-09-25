طالع: ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد 206 من "الوقائع الفلسطينية"





واحتوى العدد على عدة أقسام تم فهرستها بناءً على الجهة المصدرة، منها: القرارات بقانون، والمرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة، والقرارات الرئاسية.









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كما اشتمل على ولأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتعليمات والقرارات الوزارية، و أحكام المحكمة الدستورية العليا، والأحكام القضائية، و الإعلانات وأوامر التسوية، و قوائم الإدراج.للاطلاع على العدد الجديد:

رام الله - دنيا الوطنصدر اليوم الإثنين العدد 206 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).