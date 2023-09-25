طالع: ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد 206 من "الوقائع الفلسطينية"
صدر اليوم الإثنين العدد 206 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).
واحتوى العدد على عدة أقسام تم فهرستها بناءً على الجهة المصدرة، منها: القرارات بقانون، والمرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة، والقرارات الرئاسية.
كما اشتمل على ولأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتعليمات والقرارات الوزارية، و أحكام المحكمة الدستورية العليا، والأحكام القضائية، و الإعلانات وأوامر التسوية، و قوائم الإدراج.
للاطلاع على العدد الجديد:
للاطلاع على العدد الجديد:
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