شاهد بالصور: بلدية غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع تطوير مفترق الشجاعية



















خاص دنيا الوطن-محمود خلةأكد الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، اليوم الاثنين، أن أعمال مشروع تطوير مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، تجري على قدم وساق لتطوير المفترق وتوسعة شارع صلاح الدين، بعرض 32 متراً.وقال في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، شملت تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، وخطوط تصريف شبكات مياه الأمطار، إلى جانب فرد طبقة "البسكورس" يوم الخميس الماضي.وأضاف مهنا أن الأعمال شملت بناء حجر جبهة في كافة مناطق المشروع، كموقف السيارات الغربي، وجزيرة منتصف الطريق، ورصيف المشاة، موضحاً أنه تم الانتهاء من صب جدران استنادية لمنتزه الشجاعية، لحل مشكلة فرق المنسوب بعد اقتطاع جزء من المنتزه بعرض 9 متر، وبهدف توسعة الجزء الغربي من شارع صلاح الدين في تلك المنطقة.وبين المتحدث باسم بلدية غزة، أن الأخيرة وبالتعاون مع شركة الكهرباء تعملان حالياً على نقل أعمدة الكهرباء، وخطوط الضغط العالي في الجهة الغربية من شارع صلاح الدين، والتي تعيق العمل في المفترق، إضافة إلى إنشاء غرفة لمحول الكهرباء في موقف السيارات الغربي، فيما سيتم تحويل خطوط الضغط العالي الهوائية القديمة إلى خطوط أرضية مدفونة.وفيما يتعلق بتوسعة المفترق قال مهنا، إن" أعمال التوسعة شملت إضافة مسرب جديد في الجهة الغربية جنوب المفترق ليصبح ثلاثة مسارب، وإضافة لمسربين جديدين على الجهة الشرقية للمفترق ليصبح أربعة مسارب، وإضافة وتركيب إشارة ضوئية للمفترق، وإضافة مواقف سيارات للجنوب ويتسع لـ42 سيارة، بالإضافة الى موقف سيارات خصوصي يتسع لـ12 سيارة، ورصيف بطول 44 متر لتحميل ونقل المواطنين، وبالإضافة الى موقف سيارات خاص لسكان الحي".وأشار مهنا الى أن تكلفة هذا المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه ستة أشهر، تقدر بقيمة 950 ألف دولار، بدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية صندوق الأقصى، عبر ودة المشاريع بوزارة الحكم المحلي.