حماس: نحذر الاحتلال من إشعال حرب دينية وفرض واقع جديد في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الاسرائيلي من "إشعال حرب دينية، واستغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني للعبادة وصولاً إلى هدمه وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان على أنقاضه".ودعا رضوان، في تصريح صحفي أهل القدس والضفة الغربية وأراضي 48 إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه "إفشالاً للمخططات التلمودية الصهيونية".كما دعا القيادي في (حماس) الأهالي إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي دفاعاً عن القدس والأقصى.