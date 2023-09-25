شؤون فلسطينية

الخارجية: السفير السعودي نايف السديري يصل فلسطين غداً

الخارجية: السفير السعودي نايف السديري يصل فلسطين غداً
السفير السعودي نايف السديري خلال لقاء مع مجدي الخالدي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن السفير السعودي لدى فلسطين، نايف السديري، سيصل لمقر الوزارة غداً لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للوزير رياض المالكي.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة السيد نايف السديري إلى مقر الوزارة لتقديم نسخة من أوراق اعتماده لمعالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، وذلك في تمام الساعة ١١:٣٠ من يوم غد الثلاثاء الموافق 26-9-2023".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قال اليوم الاثنين، إن السفير السديري سيقدم أوراق اعتماده أمام الرئيس محمود عباس خلال أيام.

وأوضح  في تغريدة عبر منصة (إكس) تويتر سابقاً: "نرحب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال ايام أوراق اعتماده الرسمية امام فخامة الرئيس محمود عباس".

وكانت وكالة (رويترز) قالت إن من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس هذا الأسبوع بوفد سعودي في الضفة الغربية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني لم تكشف عن هويته، إن السديري، الذي تم تعيينه سفيرا غير مقيم لدى الفلسطينيين، سيرأس الوفد.

وكان مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي تسلم في الـ 12 من آب/أغسطس الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين،  لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة بالقدس، على أن يصار إلى تسليم أوراق الاعتماد الأصلية للرئيس عباس.

جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، اليوم السبت، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الخالدي عقب اللقاء: "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

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