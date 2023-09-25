دولي

كوريا الشمالية تشن هجوماً لاذعاً على رئيس جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تشن هجوماً لاذعاً على رئيس جارتها الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
رام الله - دنيا الوطن
شنّت كوريا الشمالية، هجوماً لاذعاً على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول،  اليوم الاثنين، واصفة إياه بـ "رجل عقله سيء، وأحمق دبلوماسياً".

يأتي هجوم بيونغ يانغ، في أعقاب خطاب يول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، حيث قال إن كوريا الجنوبية "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اتفقت كوريا الشمالية وروسيا على صفقات أسلحة من شأنها أن تشكل تهديداً لسول".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، رداً على خطاب يول: "هذا الخائن الدمية يون سوك يول، حتى في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شوه العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بشكل خبيث"، وفق تعبيرها.

وأضافت الوكالة: "من الطبيعي تماماً، وهو حق مشروع للدول المجاورة أن تحافظ على علاقات وثيقة مع بعضها البعض"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابعت: "من الواضح أن هذا الرجل الذي يشبه عقله القمامة لا يستطيع فهم المعنى العميق والهائل لتطور العلاقات الودية بين كوريا الشمالية وروسيا، ولن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهستيرية للخائن العميل يون سوك يول، والذي لم ينضج سياسياً، وهو أحمق دبلوماسي ورئيس تنفيذي غير كفء"، وفق وصف الوكالة.

وأثارت زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة لزيارة مواقع عسكرية رئيسية روسية، قلقاً دولياً بشأن احتمال تلقي بيونغ يانغ تقنيات نووية وأسلحة روسية متطورة مقابل إنعاش مخزون الأسلحة التقليدية الروسية، والذي استنزفته الحرب مع أوكرانيا.

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