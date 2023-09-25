محافظة الخليل: إطلاق النار على فراح مخطط له تجاه حرف البوصلة بالمدينة

رام الله - دنيا الوطنأكد القائم بأعمال محافظ الخليل، خالد دودين، اليوم الاثنين، بأن قيام مجهولين بإطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، عبد الرحمن فراح أمس، كان مخططاً له تجاه حرف البوصلة في المدينة.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على أكمل وجه لحفظ الأمن والسلم الأهلي، مشيراً إلى أنها اعتقلت مجموعة من الخارجين عن القانون في المحافظة.جاء ذلك بعد ساعات من بيان لبلدية الخليل، استنكرت من خلاله بأشد العبارات ما تعرض له فرّاح مساء الأحد من محاولة اغتيال، بـ "إطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد".وأكدّت في بيان لها، أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بـ "هذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".وتُحذّر البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل و"توفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها".