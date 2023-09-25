شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.28% في آب الماضي

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.28% في آب الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضا مقداره 0.28% خلال شهر آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.77 مقارنة بـ120.10 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.50%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر آب الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.31% خلال آب مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.79 مقارنة بـ119.16 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.54%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

ولفت الإحصاء إلى أن أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.80% خلال آب مقارنة بشهر تموز 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.68 مقارنة بـ119.63 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.28%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال آب مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.22% خلال آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.73 مقارنة بـ116.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها ارتفاعاً نسبته 2.09%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.27%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.45% خلال شهر آب مقارنة بتموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 128.25 مقارنة بـ128.82 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 1.43%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 118.76 مقارنة بـ120.48 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.57 مقارنة بـ132.62 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.32% خلال آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.70 مقارنة بـ115.33 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

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