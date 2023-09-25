الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال"، شرقي البلاد، إلى نحو أربعة آلاف شخص، وذلك بعد انتشال مزيد من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة.ومع استمرار جهود البحث عن الجثث، تواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصة مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل، فيما قال محمد الجارح، المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة، إن "العدد الكلي لحالات الوفاة التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة، وصل إلى ثلاثة آلاف و868".وأضاف الجارح أن العدد الإجمالي لم يتم حصره حتى الآن، وهو ما زال مرشحاً للارتفاع في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وأوضح المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة، أن فرقاً ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عيان منهم والتعرف على هوياتهم.يأتي ذلك وسط تزايد الأنباء عن خلاف داخلي حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد، حيث وصلت إلى ليبيا أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو ثماني سفن، لمساعدة متضرري الفيضانات، وفق بيان لفريق الطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.وقال المجلس الرئاسي الليبي، إن "عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية" لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في 10 أيلول/سبتمبر الحالي.وجاء ذلك، في منشورات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبر منصة (إكس) وتصريحات لنائبه عبد الله اللافي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا أغابيوس كالوغنوميس، ونقلها بيان للمجلس.وقال المنفي إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".