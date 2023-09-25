غزة: وفاة وسبع إصابات جراء حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، الاثنين، وفاة طفل وإصابة سبعة مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت شرطة المرور والنجدة، في تصريح مقتضب "إن الطفل (عبيدة جهاد عزات أبو عمرة) سنتان، توفي ظهر أمس الأحد، جراء حادث سير، وقع في شارع الحكر في دير البلح بالمحافظة الوسطى.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادثة وهو (ب، ك)، وحجز مركبته، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت أن 13 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وسبع إصابات ثلاثة بجروح متوسطة وأربعة بجروح طفيفة.وأشارت شرطة المرور إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.