تعليق مصر على استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين، على اقتحام مجموعة من المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.وأدانت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، عمليات الاقتحام، وقالت إنها تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالبت، السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية، لما تمثله من انتهاك صريح للوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة، مشددة على ضرورة احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، باعتباره وقفاً خالصاً، بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما لعبادة المسلمين.وجددت مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.