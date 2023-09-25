أونروا: ننتظر موافقة الكونغرس على مبلغ 75 مليون دولار مخصصة لصالح المساعدات الغذائية بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الولايات المتحدة تعهدت خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد قبل أيام، بتقديم 73 مليون دولار.





وأضافت على لسان المتحدثة باسمها، تمارا الرفاعي، بأن (أونروا) لا تزال تنتظر أن يوافق الكونغرس على مبلغ 75 مليون دولار مخصصة لصالح المساعدات الغذائية في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).









وقالت الرفاعي إن بريطانيا تعهدت خلال المؤتمر الذي عقدته كل من الأردن والسويد في نيويورك، بتقديم نحو 13 مليون دولار، ولوكسمبورغ بنصف مليون دولار.



وأضافت بأن المبلغ المتعهد به من واشنطن (73 مليون دولار) سيذهب لصالح مزيج من الميزانية العامة (التي تغطي البرامج الأساسية والرواتب) وميزانية الطوارئ وميزانيات المشاريع.



وحسب ما صرح به المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة الماضية، بأن هذه التعهدات يمكن الوكالة من الحفاظ على الخدمات الرئيسة حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



وقال خلال المؤتمر -قبل تقديم التعهدات- إن الوكالة لا تزال بحاجة إلى ما بين 170 و 190 مليون دولار؛ للحفاظ على خدماتها الأساسية حتى نهاية هذا العام. وهذا يشمل التعليم، والرعاية الصحية الأولية وشبكة الأمان الاجتماعي.



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة ساهمت في العام 2023 وحده بأكثر من 296 مليون دولار لـ (أونروا)، وساهمت إدارة الرئيس جو بايدن بنحو مليار دولار منذ العام 2021".



ودعت غرينفيلد الدول الأخرى إلى تكثيف الجهود، وتقديم الالتزامات المالية اللازمة لتمويل (أونروا) حتى نهاية العام.



رام الله - دنيا الوطنيشار إلى أن التعهدات المقدمة خلال المؤتمر الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، بلغت 86 مليون دولار على الأقل.