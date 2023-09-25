تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الخميس

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 29-18 29-18 بيت لحم 29-18 29-18 29-18 رام الله والبيرة 28-17 28-17 28-17 طولكرم 32-21 32-21 32-21 نابلس 30-18 30-18 30-18 قلقيلية 32-21 32-21 32-21 جنين 34-20 34-20 34-20 سلفيت 29-18 29-18 29-18 طوباس 35-21 35-21 35-21 روابي 30-18 30-18 30-18 الخليل 28-17 28-17 28-17 غزه 31-22 31-22 31-22 أريحا 39-25 39-25 39-25 خانيونس 31-22 31-22 31-22 الأغوار الشمالية 38-23 37-23 37-23 رفح 32-21 32-21 32-21

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: