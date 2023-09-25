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شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
جانب من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، وذلك لإحياء ما يسمى "يوم الغفران".

وأفاد شهود عيان، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان 673 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.

ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين الذين تقل أعمارهم عن (50 عاماً) من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.

 


 


 

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