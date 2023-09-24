التعاون الإسلامي تُدين الهجوم الانتحاري في وسط الصومال
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الانتحاري الذي نفذ بواسطة شاحنة مفخخة في مدينة بلدوين وسط الصومال والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في بيان وصل "دنيا الوطن" عنه، عن تنديده الشديد بـ "هذه العملية الإرهابية النكراء". وتقدم بتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.
وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مؤكدا دعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.
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