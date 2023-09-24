شؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر قراراً بإبعاد المقدسية خويص عن الضفة

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، قراراً بإبعاد المرابطة المقدسية خديجة خويص عن الضفة الغربية، لمدة ستة أشهر، مع السماح لها بالوصول إلى منزلها فقط.

ويعد هذا القرار الثالث بحق خويص الصادر عن سلطات الاحتلال، فقد سبقه قرار يقضي بمنع سفرها لمدة ستة أشهر، إلى جانب إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر أيضاً.

وخلال شهر واحد استدعت سلطات الاحتلال خويص 6 مرات، ضمن استهدافها المتواصل للمرابطين والمرابطين في الأقصى، لتسهيل اقتحامات المسجد المبارك وتنفيذ مخططات التهويد في مدينة القدس.

 

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