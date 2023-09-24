هيئة حقوقية تُعلق على محاولة اغتيال المحامي فراح في الخليل



وعليه فإن الهيئة تطالب الحكومة بالعمل وبالسرعة الممكنة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وحماية الخيار الديمقراطي وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين، حتى يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو وعيد ومحاربة من يعملون على إشاعة الفوضى والفلتان.

وتقول الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تجدر الإشارة إلى أنه لغاية الآن لم يتم اعتقال الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص مرتين على عيادة الدكتور أمجد الحموري، زوج الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل، حيث علمت أن تلك الحوادث جاءت على خلفية عملها في مجلس بلدية الخليل.