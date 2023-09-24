ماكرون: سننهي وجودنا العسكري في النيجر وسنسحب السفير

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة.وأضاف في مقابلة تلفزيونية، "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر"، مشيراً إلى أن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا.أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الجاري"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.يشار إلى أن العلاقة بين النيجر وفرنسا، شهدت توتراً كبيراً منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.