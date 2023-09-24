غزة: التشريعي يدين محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح

رام الله - دنيا الوطنأدانت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، بإطلاق النار عليه والذي أسفر عن إصابته، محملة السلطة المسؤولية الكاملة لكشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.وقالت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي، إن "محاولة الاغتيال الآثمة تأتي في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك".وتابعت: أن "هذا الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية خدمة للاحتلال الصهيوني وأجندته".ودعت شعبنا في الضفة وجميع قواه وشرائحه إلى مواجهة المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.