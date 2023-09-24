شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُصدر قراراً عاجلاً بعد الاعتداء على عضو بمجلس بلدي الخليل

نقابة المحامين تُصدر قراراً عاجلاً بعد الاعتداء على عضو بمجلس بلدي الخليل
لحظة حرق مركبة عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة المحامين، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل يوم غد أمام كل المحاكم والنيابات بمحافظة الخليل، إثر الاعتداء على عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فراح، وحرق مركبته.

كما أعلنت في بيان لها، تنظيم وقفة أمام محكمة بداية الخليل ظهر الاثنين؛ تنديداً بالاعتداء الجبان والآثم على  فراح عضو مجلس بلدي الخليل، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء وما سبقه ينذر بتقويض السلم الأهلي".

ودعت النقابة لـ "سرعة توقيف المعتدين ومحاكمتهم ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة الناس والمختلف عن البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة".

واستنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات ما تعرض له فرّاح مساء اليوم الأحد من محاولة اغتيال، بـ "إطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد".

وأكدّت البلدية في بيان لها، أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بـ "هذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار". 

وتُحذّر البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل و"توفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها".

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