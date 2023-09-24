حماس تُدين محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل وتوجه مطالبة للسلطة

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشدة اليوم الأحد، "محاولة الاغتيال الجبانة" لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح.وقالت الحركة في بيان لها، "إننا إذ نستنكر تقاعس السلطة في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية، لنؤكد ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط شعبنا"، وفق تعبير البيان.ودعت حماس الأهالي في الخليل من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية للوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه عصابات الفلتان والفساد.واستنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات ما تعرض له فرّاح مساء اليوم الأحد من محاولة اغتيال، بـ "إطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد".وأكدّت البلدية في بيان لها، أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بـ "هذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".وتُحذّر البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل و"توفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها".