الإحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل لمناقشة مخرجات بعثة التقييم الدولية

















رام الله - دنيا الوطننظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم، في قاعة الجليل التابعة لمؤسسة محمود درويش، ورشة عمل بعنوان "الرؤية المستقبلية للمنظومة الإحصائية الفلسطينية" لمناقشة مخرجات بعثة التقييم الدولية لبرنامج الجهاز للفترة 2021-2023 ومراجعة استراتيجية فلسطين للبيانات الإحصائية،.وقد افتتحت الورشة د. علا عوض، رئيسة الاحصاء الفلسطيني، مؤكدة، ان مخرجات بعثة التقييم سيتم مناقشتها في المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، والذي يترأسه رئيس الوزراء، وشكرت د. عوض الخبراء الدوليين على الجهود التي بذلت خلال البعثة، كما شكرت جميع المؤسسات الحكومية والمحلية والدولية على تعاونهم لإنجاح البعثة، إضافة الى موظفي الاحصاء الفلسطيني الذين كان لهم دور رئيسي في إنجاح عمل بعثة التقييم، حيث تضمنت الورشة عرض للخبراء حول مخرجات البعثة.وقد قامت البعثة بتنفيذ أكثر من 60 لقاء خلال سبعة أيام، شملت مجموعة مختلفة من القطاعات المنتجة والمستخدمة للإحصاءات بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي ومؤسسات من المجتمع المحلي، إضافة الى الشركاء الدوليين والمحليين، وشملت لقاءات البعثة الفنية ورش عمل مصغرة مع جميع الإدارات العاملة في الجهاز لاستعراض مجموعة من المواضيع الخاصة المتعلقة بتطوير النظام الاحصائي الفلسطيني.وعلى ضوء هذه اللقاءات التي تم عقدها بهدف رسم صورة شاملة ومتكاملة حول واقع الإحصاءات الرسمية في فلسطين، خلال الأعوام 2021، 2022، 2023، واثر ذلك على التنمية المستدامة في فلسطين، تم وضع تصور لخطة الاحصاء الفلسطيني خلال السنوات القادمة والحصول على رؤية مستقبلية للإحصاء الرسمي في فلسطين. وتقدم الاحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى الممثلية النرويجية – الشريك الدائم للإحصاءات الرسمية في فلسطين على الدعم المالي والفني الذي ساهم في إنجاح مهام هذه البعثة.