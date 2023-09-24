المالكي يهنئ بن فرحان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93





وتمنى المالكي التوفيق والنجاح لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة شعبها الشقيق، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



رام الله - دنيا الوطنهنأ وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي نظيره الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذكرى الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار "نحلم ونحقق".جاء ذلك في رسالة بعث بها المالكي اليوم الاحد، لوزير الخارجية السعودي أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية والأخوية الصادقة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعباً، وعلى اعتزاز دولة فلسطين بالمواقف الأخوية التي تتخذها المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه ممثلةً بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.