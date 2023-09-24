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شرطة دبي تُعلن الاثنين تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون

شرطة دبي تُعلن الاثنين تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون
حبوب الكبتاغون - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة دبي اليوم الأحد، أنها ستكشف غداً الاثنين تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.

ووفق ما نقله موقع صحيفة (البيان)، فإن شرطة دبي تمكنت في "مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم".

يشار إلى أن حبوب الكبتاجون، وباسمها العلمي "فينيثايلين" عبارة عن حبوب تم تصنيعها من مزج كل من مادتي "الأمفيتامين" المنبه للجهاز العصبي المركزي و"التيوفيلين".

وحسب ما نقل موقع (ويب طب)، فإنه تم تصنيع هذا الدواء بداية في عام 1961، واستخدم بعدها من أجل علاج الأطفال المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) أو كعلاج بديل لمرض التغفيق والاكتئاب.

وأضاف أن حبوب كبتاجون تعد مادة مدمنة جدًا، ولهذا السبب بالتحديد أصبحت غير قانونية في معظم دول العالم منذ عام 1986.

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