شرطة دبي تُعلن الاثنين تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون

يشار إلى أن حبوب الكبتاجون، وباسمها العلمي "فينيثايلين" عبارة عن حبوب تم تصنيعها من مزج كل من مادتي "الأمفيتامين" المنبه للجهاز العصبي المركزي و"التيوفيلين".





وحسب ما نقل موقع (ويب طب)، فإنه تم تصنيع هذا الدواء بداية في عام 1961، واستخدم بعدها من أجل علاج الأطفال المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) أو كعلاج بديل لمرض التغفيق والاكتئاب.



