فيديو.. بلدية الخليل تستنكر محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي فرّاح





يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر عضو المجلس البلدي فراح وهو ملقي على الأرض، ومصاب بإحدى قدميه.





كما أظهر مقطع فيديو آخر، تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن يظهر لحظة إجراق مركبة فراح.





وفي مقطع فيديو متداول آخر، علق فراح على محاولة اغتياله بقوله: "هذه ضريبة الدفاع عن خليل الرحمن ومكافحة الفساد".





















رام الله - دنيا الوطناستنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات ما تعرض له عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فرّاح مساء اليوم الأحد من محاولة اغتيال، بـ "إطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد".وأكدّت البلدية في بيان لها، أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بـ "هذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".وتُحذّر البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل و"توفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها".