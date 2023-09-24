الخارجية تكشف عدد الوفيات من الجالية الفلسطينية جراء إعصار ليبيا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين توفوا جراء هذا الإعصار في ليبيا، بلغ حتى اللحظة 64 وفاة.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك ما يزيد عن عشرة مواطنين لا زالوا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسرة في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة.وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك أن اللجان الميدانية المكلفة تقوم بحصر وعمل كشوف بتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لاغاثتهم.وتتقدم الوزارة باحر التعازي لأسر وذوي الشهداء، وتتمنى العثور على المفقودين أحياء، علما بأن السلطات الليبية المختصة أعلنت المنطقة المنكوبة مغلقة في ظل تضاؤل الفرص بالعثور على ناجين فيها.