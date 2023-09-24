باكستان: سحب دواء "خطير" يسبب فقدان البصر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد، سحب دواء "خطير"، من الأسواق في إقليم "البنجاب"، يتسبب بعدوى شديدة بالعين وفقد البصر لدى مرضى السكري.وقال وزير الصحة الباكستاني، نديم جان، إن الدواء يؤخذ عن طريق الحقن، وأنه تم رفع قضية ضد اثنين من الموردين الهاربين للحقن المعروفة باسم "أفاستين" المصنعة محلياً.وشكلت حكومة البنجاب لجنة من خمسة خبراء للنظر في الأمر وتقديم تقرير خلال ثلاثة أيام، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وقال وزير الصحة في إقليم البنجاب، جمال ناصر، إن مرضى السكري في لاهور وكاسور ومناطق أخرى يتلقون حقن "أفاستين" لمعالجة تلف الشبكية.وأدى الحقن بالدواء إلى حدوث التهاب خطير، ما تسبب في النهاية إلى فقد البصر لعشرات المرضى.