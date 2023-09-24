"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم



وأكدت المنظمة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاعتداءات الاسرائيلية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي أدت إلى استشهاد شابين، وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.