صور.. الاحتلال يستهدف مرصداً للمقاومة ونقطة للضبط الميداني وسط وشمال القطاع







كما استهدفت نقطة لقوة حماة الثغور "الضبط الميداني"، قبالة موقع "النصب التذكاري" بين جباليا وبيت حانون شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش شن هجمات باستخدام "طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحركة حماس" في منطقتي البريج وجباليا.

وأضاف بأن هاتين المنطقتين شهدتا مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات باتجاه قوات الجيش، بالقرب من السياج الحدودي.











وأفادت مصادر محلية، إن طائرات الاستطلاع، استهدفت بصاروخين، مرصداً للمقاومة، شرق البريج وسط قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مرصداً للمقاومة، ونقطة للضبط الميداني، وسط وشمال قطاع غزة.